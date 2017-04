Actualidade

O Colégio das Artes da Universidade de Coimbra (UC) inaugura, na segunda-feira, uma extensão virtual do Museu Estadual Russo, que abre "uma porta para a cultura russa" e para o seu legado.

Dispondo de mais de 400 mil obras de arte, que "abrangem todos os períodos, formas, géneros, escolas e movimentos de arte de ícones antigos, até obras de arte das vanguardas modernistas", o Museu Russo "é o maior museu de arte do mundo", salientou hoje à agência Lusa o diretor do Colégio das Artes, António Olaio.

Com a entrada em funcionamento, em Coimbra, do ramo virtual daquele museu, "abre-se uma porta para a cultura moderna" da Federação Russa enquanto "espaço de liberdade", para, a partir do seu legado, "motivar outros artistas a fazerem outras coisas" ao nível da criação.