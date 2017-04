Actualidade

O grupo parlamentar do PSD entregou hoje na Assembleia da República um projeto de resolução que pede "a construção imediata" do IC35 ligando Penafiel a Entre-os-Rios", anunciou hoje aquele partido.

"Apesar da promessa do Governo socialista liderado por José Sócrates, esta importante obra para toda a população da região do Vale do Sousa e Baixo Tâmega tem vindo a ser sucessivamente adiada pelos executivos socialistas", lê-se num comunicado envido à Lusa.

Os deputados do PSD referem que "o Governo sabe da importância desta infraestrutura para responder às necessidades de mobilidade desta comunidade, mas nada faz e nada responde".