exposição

A exposição "A Sedução da Modernidade", que sublinha a importância da literatura como influência nas novas propostas artísticas no século XIX, é inaugurada na quarta-feira, no Museu Nacional de Arte Contemporânea - Museu do Chiado, em Lisboa.

De acordo com a programação do museu, a exposição, com curadoria de Maria de Aires Silveira, é inaugurada às 19:00 de quarta-feira, abre ao público na quinta-feira e ficará patente até 14 de abril de 2018.

A mostra - baseada na coleção do museu - assinala o ousado sentido de modernidade dos artistas de meados do século XIX face ao academismo, numa atitude provocatória ao gosto institucionalizado da época.