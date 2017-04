Actualidade

Canções que nasceram em contexto de ditadura, de conflitos, que são de intervenção e de protesto, vão ser interpretadas pela Orquestra Metropolitana de Lisboa, pelo Coro Sinfónico Lisboa Cantat e por vários convidados, na segunda-feira, em Lisboa.

O espectáculo "Canções para Revoluções", no Terreiro do Paço, tem por objetivo assinalar o aniversário da revolução de 25 de Abril de 1974, mas também se insere no programa de Lisboa - Capital Ibero-Americana de Cultura.

No concerto serão interpretadas 26 músicas ibero-americanas que abrangem praticamente todo o século XX, testemunhos de convulsões sociais e instrumentos de resistência em países como Cuba, Chile, Argentina, Portugal, México e Espanha, como explicou à agência Lusa o músico Luís Varatojo, que assina a direção artística.