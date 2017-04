Actualidade

Cerca de 100 clientes que investiram junto do Deutsche Bank (DB) em produtos relacionados com dívida da Portugal Telecom (PT) vão formar uma associação e avançar com processo em tribunal na Alemanha e no Reino Unido contra o banco.

A Lusa já tinha noticiado em março que mais de 200 clientes que investiram 100 milhões de euros em produtos estruturados complexos relacionados com dívida da PT (CLN - credit linked notes, com o nome Notes Portugal Telecom 2020) e com os quais tiveram 90% de perdas, tendo recebido apenas 10% do capital investido, se queixavam de o banco lhes estar a dificultar o acesso a documentos para protelar a ida destes para tribunal.

Jorge Rocha, um dos clientes que se considera lesado pelo DB, disse à Lusa que esta situação se mantém, pelo que estão a preparar desde já várias iniciativas para tentar responsabilizar o banco, isto depois de este se ter negado a chegar a um acordo extrajudicial.