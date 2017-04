Actualidade

Castelo Branco promove e organiza a primeira Feira de Inovação Agroalimentar de Portugal, de dia 04 a 06 de maio, com 55 expositores do setor, foi hoje anunciado.

A i9agri- Feira de Inovação Agroalimentar é organizada pela Associação do Cluster Agroindustrial do Centro (Inovcluster) e pela Associação Centro de Apoio Tecnológico Agro-Alimentar (CAATA - CEI), e decorre em Castelo Branco no centro de exposições e eventos da Associação Empresarial da Beira Baixa (AEBB).

"É mais um passo que estamos a dar na aposta do agroalimentar. É, no fundo, mais um incentivo que estamos a dar a todos os produtores que trabalham no setor, mostrando-lhes também exemplos de inovação e daquilo que vai sendo feito em Portugal", disse à agência Lusa o presidente da Inovcluster e também da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia.