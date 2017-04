Actualidade

A Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro realçou hoje os "bons resultados" das teleconsultas e teleassistência na região, anunciando que vai reforçar estes serviços ao longo do ano em curso.

"Com uma média diária entre três a quatro teleconsultas diárias", o programa Tele Via Verde do AVC, que reúne os hospitais da região Centro e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), "é já uma referência a nível europeu", afirma o presidente da ARS, José Tereso, num comunicado do organismo enviado à agência Lusa.

Numa reunião com os diretores executivos dos agrupamentos de centros de saúde (ACES) do Centro, realizada esta semana, José Tereso destacou "a satisfação de utentes e profissionais dos cuidados de saúde primários", onde começou este ano a teleconsulta de cardiologia.