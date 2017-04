Actualidade

Uma dança labiríntica atravessa a coreografia "Adorabilis", da dupla de artistas Jonas Lopes e Lander Patrick, que vai ser apresentada de 27 a 29 de abril, Dia Mundial da Dança, no Teatro Municipal Maria Matos, em Lisboa.

Depois de ter estreado "Adorabilis", no Festival de Dança Guidance, em janeiro passado, em Guimarães, a dupla Jonas & Lander apresentam em Lisboa uma coreografia que conta ainda com Lewis Seivwright e um olho que observa as interações e que interpela 'performers' e o público.

Em palco, durante o espetáculo, as interações são constantemente inspecionadas por um olho virtual, cuja ação é ambígua, e o público fica sem saber se é controlador ou protetor.