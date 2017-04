Actualidade

O Benfica apurou-se hoje para a final da UEFA Youth League em futebol após vencer o Real Madrid, por 4-2, em jogo disputado em Colovray, na Suíça.

João Félix (05 e 19 minutos) e João Filipe (17 e 90+5) marcaram os golos dos 'encarnados', enquanto os 'merengues' reagiram com tentos de Dani Gómez (28) e Seoane (55), insuficientes para evitar o triunfo dos juniores do Benfica.

Na final da competição, destinada a equipas de sub-19 dos clubes envolvidos na Liga dos Campeões, o Benfica vai encontrar os austríacos do RB Salzburgo, que bateram o Barcelona por 2-1. Esta é a segunda presença do Benfica na final, depois da edição inaugural, em 2014, em que perdeu por 3-0 com o 'barça'.