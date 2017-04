Actualidade

A Câmara de Vila Nova de Gaia aprovou hoje por unanimidade o relatório de contas de 2016, "o melhor da década", destacou o presidente socialista, Eduardo Vítor Rodrigues.

A votação decorreu em reunião de câmara e, conforme revelou à agência Lusa fonte camarária, colheu os votos favoráveis do PS, do movimento independente 'Juntos por Gaia' e de um vereador do PSD, Elísio Pinto, enquanto, também pelo PSD, Firmino Pereira não esteve presente.

Em declarações à agência Lusa o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia descreveu que "a taxa de execução de 2016 é bastante alta", correspondendo ao cumprimento de metas e ao pagamento de dívidas e de passivo acumulado fruto do Plano de Saneamento Financeiro (PSF).