Actualidade

O Tesouro britânico anunciou hoje que já recuperou todo o dinheiro injetado no Lloyds Banking Group, liderado pelo português António Horta Osório, durante a crise financeira, mantendo ainda uma participação de 1,4% no capital do banco.

Segundo o Tesouro britânico, "os contribuintes receberam de volta todo o dinheiro do Lloyds", estando em causa uma verba de 20,3 mil milhões de libras (24,4 mil milhões de euros) recebida através da venda da posição estatal que se iniciou em 2013 e dos dividendos pagos pela instituição.

"A recuperação de todo o dinheiro que os contribuintes injetaram no Lloyds é um marco importante no nosso plano para construir uma economia que funciona para todos", destacou em comunicado Philip Hammond, chanceler do Exchequer (Tesouro britânico).