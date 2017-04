Actualidade

O Ministério das Finanças considerou hoje que a decisão da DBRS, de manter o 'rating' e a perspetiva estável de Portugal, "reflete os legados da crise", bem como o desempenho do país a nível económico e orçamental.

A agência de notação financeira DBRS anunciou hoje que manteve o 'rating' atribuído a Portugal em 'BBB' (baixo), o primeiro nível de investimento, acima do 'lixo', deixando também inalterada perspetiva estável, o que sinaliza a intenção de não alterar esta nota no médio prazo.

Minutos depois, o ministério de Mário Centeno emitiu um comunicado no qual considera que "a DBRS reconhece o progresso que se tem verificado nos principais desafios que ainda se colocam ao país" e que esta decisão "reflete os legados da crise, em particular no endividamento e nos créditos em risco", e também "o facto de Portugal ter excedido as expectativas do mercado no que toca ao crescimento económico, à consolidação orçamental e à estabilização do setor financeiro".