A analista da DBRS Nichola James disse à Lusa que a agência de 'rating' reconhece os progressos de Portugal, mas considera que é preciso que estes sejam feitos "de forma duradoura e sustentável" para melhorar a perspetiva.

A agência de notação financeira canadiana DBRS anunciou hoje que manteve o 'rating' atribuído a Portugal em 'BBB' (baixo), o primeiro nível de investimento, acima do 'lixo', deixando também inalterada a perspetiva estável, o que sinaliza a intenção de não alterar esta nota no médio prazo.

Em entrevista à Lusa, a analista Nichola James disse que a DBRS manteve a perspetiva estável por três razões: "a demonstração do compromisso do Governo de cumprir as regras orçamentais europeias", "a tentativa de resolver as vulnerabilidades que persistem no setor bancário" e o facto de os "elevados custos de financiamento estarem a ser mitigados pelo perfil estável da dívida".