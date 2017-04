Actualidade

Mais de 50 soldados afegãos e dez talibãs morreram e cerca de 70 militares ficaram feridos hoje num ataque rebelde contra a base do Exército afegão, no norte do Afeganistão.

"O número de [soldados] mortos superou os 50 e o de feridos é agora de 73", disse à agência espanhola Efe um comandante do Exército afegão, sob anonimato, e que referiu que o número de rebeldes mortos ascende a dez.

Um membro do conselho da província de Balkh, onde ocorreu o ataque, disse que pelo menos "66 membros do Exército morreram e 73 ficaram feridos".