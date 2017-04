Caso BPN

O juiz presidente do processo principal do caso BPN, Luís Ribeiro, adiou para 24 de maio a leitura do acórdão que estava agendada para a próxima semana (28 de abril), avançou hoje à Lusa fonte ligada ao processo.

Luís Ribeiro, que preside o coletivo de juízes neste julgamento, pediu hoje aos serviços do tribunal que informassem todos os sujeitos processuais sobre este adiamento, que é justificado pela impossibilidade de ter o acórdão fechado para leitura na data prevista.

"A elaboração do acórdão está relativamente próxima do seu termo. Porém, falta finalizá-lo e, posteriormente, revê-lo, o que se nos afigura impossível em tempo útil até à data designada para a sua leitura (28 de abril de 2017)", lê-se na comunicação a que a Lusa teve acesso.