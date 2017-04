Actualidade

Fernando Paulouro Neves, que foi hoje anunciado como o vencedor da 13.ª edição do Prémio Eduardo Lourenço, considera uma "honra inultrapassável" receber um galardão com o nome deste ensaísta português.

"Confesso que é um galardão que me deixa muito honrado, porque se há um prémio que pode honrar alguém ligado à cultura portuguesa, esse prémio é aquele que tem nome do professor Eduardo Lourenço. Em suma, ter um prémio com o nome de Eduardo Lourenço é uma honra inultrapassável", afirmou o escritor e jornalista, em declarações à agência Lusa.

Instituído em 2004 pelo Centro de Estudos Ibéricos (CEI), com sede na cidade da Guarda, o prémio Eduardo Lourenço destina-se a galardoar personalidades ou instituições com "intervenção relevante no âmbito da cultura, cidadania e cooperação ibéricas".