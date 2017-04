Actualidade

O primeiro-ministro considerou que a manutenção do 'rating' atribuído a Portugal pela agência de notação financeira DBRS é um "reconhecimento das evoluções positivas" e que "não era antecipável" alterações naquela classificação até à conclusão do procedimento por défice excessivo.

No Porto, ao início da noite, no final de uma reunião com a Associação Empresarial de Portugal, em declarações aos jornalistas, António Costa afirmou estar convicto de que, depois de a Comissão Europeia se pronunciar sobre a saída de Portugal do procedimento por défice excessivo, as agências de 'rating' vão sentir "conforto" para alterar de forma positiva a classificação da dívida portuguesa.

A agência de notação financeira DBRS anunciou hoje que decidiu manter o 'rating' atribuído a Portugal em 'BBB' (baixo), o primeiro nível de investimento acima do 'lixo', com perspetiva estável.