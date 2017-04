Brexit

O Governo britânico garantiu hoje que os jovens europeus, incluindo portugueses, continuarão a beneficiar de financiamento para os estudos superiores em universidades britânicas no ano letivo 2018/19, apesar de coincidir com a saída do país da UE.

Segundo o Ministério da Educação, estudantes europeus que se candidatem a licenciaturas ou mestrados no ano letivo de 2018/19 continuarão a ser elegíveis para os empréstimos e bolsas garantidas pelo Governo britânico.

Estas bolsas cobrem a 100% as propinas universitárias, que podem chegar a 9.250 libras anuais (11.066 euros), inferiores às propinas cobradas aos estudantes extra-comunitários, que podem chegar às 30 mil libras (36.000 euros).