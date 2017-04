Actualidade

A UTAO alertou hoje que a diminuição dos depósitos da administração central pode reduzir a confiança dos investidores em Portugal, defendendo que se deve manter uma relação de proporcionalidade com as necessidades de financiamento do Estado.

Na análise ao Programa de Estabilidade 2017-2021, a que a agência Lusa teve hoje acesso, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) afirma que está previsto "um decréscimo contínuo dos depósitos da administração central até 2019, verificando-se um acréscimo em 2020, seguido da sua utilização em 2021".

"Com efeito, é de salientar que os depósitos da administração central, isto é, a 'reserva de liquidez', são vistos pelos investidores como uma garantia financeira da dívida a reembolsar, o que poderá refletir-se no nível da confiança gerada junto dos investidores", alerta a UTAO.