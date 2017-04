Actualidade

O Rio Ave regressou hoje aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, ao derrotar o Arouca em casa, por 3-0, no jogo que abriu a 30.ª jornada do campeonato.

Em Vila do Conde, Jubal, aos 41 minutos, marcou na própria baliza e deu vantagem ao Rio Ave, antes de Krovinovic fixar o resultado ao intervalo, aos 45. Na segunda parte, aos 57, Tarantini fez o terceiro golo da vitória dos locais, que não venciam há duas jornadas.

A equipa comandada por Luís Castro passou a somar 42 pontos e vai permanecer no sétimo lugar, enquanto o Arouca, 13.º classificado, com 31 pontos, pode ser ultrapassado pelo Paços de Ferreira (14.º, com 29) e alcançado pelo Estoril-Praia (15.º, com 28).