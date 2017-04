Autárquicas

O presidente interino do PSD-Lisboa, Rodrigo Gonçalves, pediu hoje ao líder social-democrata, Pedro Passos Coelho, que convoque eleições antecipadas para a concelhia, alegando a necessidade de legitimação perante o "combate autárquico tão desigual" na capital.

Rodrigo Gonçalves subiu esta quinta-feira à liderança da concelhia lisboeta do PSD, depois de Mauro Xavier se ter demitido do cargo de presidente, devido a "divergências estratégicas e programáticas" relativamente às eleições autárquicas para Lisboa.

Numa carta enviada hoje a Passos Coelho e a que a agência Lusa teve acesso, o responsável interino do PSD-Lisboa pede ao presidente social-democrata que convoque eleições para a concelhia, a realizar até 26 de maio, e que, acrescenta, devem ser publicitadas na página do PSD na Internet e no jornal Povo Livre.