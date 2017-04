Actualidade

O prémio 'Best Of Vinho Verde 2017', atribuído por um júri internacional, escolheu os cinco vinhos que vão ser os embaixadores da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) nos mercados externos, revelou aquela entidade.

O Deu-la-Deu Alvarinho, o Quinta de Linhares Avesso, o Messala Alvarinho, o Quinta das Pereirinhas Superior (todos de 2016) e o Castros de Paderne Alvarinho (2012) foram os vinhos distinguidos com o 'Best Of 2017', anunciou a CVRVV na sua gala anual, que se realizou na sexta-feira à noite no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões.

Manuel Pinheiro, presidente da CVRVV, destacou que "o número de produtores inscritos no concurso aumenta todos os anos" e que as "mais de 450 pessoas" que se inscreveram para assistir à entrega de prémios são "claros sinais" de que aquela entidade está a "gerar valor e de que a qualidade é, cada vez mais, um sinal distintivo do Vinho Verde".