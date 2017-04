Actualidade

O ministro dos Negócios Estrangeiros defendeu esta sexta-feira à noite, na ilha Terceira, nos Açores, que Portugal não deve romper a relação com os Estados Unidos da América (EUA) se quiser reforçar a sua posição no Atlântico.

"Temos de ter a preocupação de nunca romper com os Estados Unidos. Mesmo quando apetece, nunca o devemos fazer", salientou, em Angra do Heroísmo, numa conferência promovida pelo Instituto Histórico da Ilha Terceira, sobre os "Os Açores e a centralidade do Atlântico".

Augusto Santos Silva, que falava na qualidade de professor e pensador, elencou um conjunto de formas de reforçar a centralidade de Portugal no Atlântico, entre as quais a importância de manter as relações bilaterais com os Estados Unidos.