Actualidade

O vice-presidente norte-americano, Mike Pence, garantiu hoje que os Estados Unidos continuam comprometidos com a aliança com a Austrália, após um conflito entre os líderes dos dois países, em janeiro, sobre a política de realojamento de refugiados.

Pence encontrou-se com o primeiro-ministro australiano Malcolm Turnbull e outros líderes do país em Sydney, como parte da sua visita de 10 dias à Ásia. A agenda do vice-presidente norte-americano passa por assegurar a Turnbull que a aliança é valorizada, e por divulgar as prioridades da administração para o Círculo do Pacífico.

"Trago esta manhã saudações do Presidente dos Estados Unidos. Falei com ele e ele quis que eu transmitisse os seus melhores cumprimentos. E o Presidente queria que eu (...) reafirmasse a forte e histórica aliança entre os Estados Unidos e a Austrália", disse.