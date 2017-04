Actualidade

A Coreia do Norte alertou hoje a China para as "consequências catastróficas" que as relações entre os dois países podem sofrer, depois de Pequim ter endurecido as suas sanções contra Pyongyang.

Num comentário difundido pela agência estatal KCNA, com o título "Gostas de dançar ao ritmo dos outros?", Pyongyang dirige as suas críticas a "um país próximo da DPRK", a sigla em inglês para a República Popular Democrática da Coreia, nome oficial da Coreia do Norte.

Este país, que não é diretamente nomeado, "está a dizer parvoíces" sobre a "sua capacidade para preservar a segurança da DPRK e de oferecer a ajuda necessária para a sua prosperidade económica", além de sugerir que a Coreia do Norte "não sobreviverá às rigorosas sanções económicas aplicadas".