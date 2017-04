Papa

Dez hospitais têm atualmente uma reserva de sangue para sete dias, capaz de responder a eventuais necessidades com origem nas comemorações do centenário das "aparições" de Fátima, ou a algum acontecimento imprevisível, segundo uma responsável do setor.

Em entrevista à agência Lusa, a diretora técnica do Centro de Sangue e Transplantação de Lisboa, Ana Paula Sousa, afirmou que os hospitais envolvidos têm de assegurar uma reserva de sangue para sete dias, o que está a acontecer.

De acordo com o Plano de Contingência do Ministério da Saúde para as Comemorações do Centenário das Aparições de Fátima, a emergência pré-hospitalar irá garantir um primeiro eixo de resposta.