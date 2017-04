Actualidade

O vice-presidente norte-americano defendeu hoje uma solução pacífica para a crise da Coreia do Norte com a ajuda da China, mas alertou que se Pequim não o fizer, "os Estados Unidos e seus aliados vão fazê-lo".

"Acreditamos que (o desarmamento nuclear e balístico de Pyongyang) pode ser alcançado de forma pacífica, em grande parte devido ao novo compromisso da China", disse Mike Pence, numa conferência de imprensa em Sydney, juntamente com o primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, com quem se reuniu, durante a sua visita ao país.

"Apesar de todas as opções estarem na mesa, deixem-me dizer-vos que os Estados Unidos vão trabalhar de perto com a Austrália, com os nossos aliados na região e com a China para exercer pressão diplomática e económica sobre o regime (de Pyongyang)", disse o número dois da administração norte-americana.