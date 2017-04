Actualidade

O PCP entregou no parlamento um projeto de resolução em que estabelece um calendário para um referendo sobre a regionalização, pedindo agora um "processo de diálogo" com partidos e municípios.

"Deve haver um processo de diálogo e esta iniciativa do PCP tem o objetivo de o procurar relançar", defendeu o deputado comunista António Filipe, ao explicar o projeto de resolução entregue na sexta-feira no parlamento e que procura "consensos necessários" para viabilizar uma "importante reforma administrativa".

O projeto de resolução pede que o parlamento submeta às Assembleias Municipais até ao final do ano a "proposta de dois mapas possíveis de criação das Regiões Administrativas", um com um mapa de 1998 (oito regiões) e outro com "as cinco regiões-plano hoje coincidentes com as áreas das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR)".