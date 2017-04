Actualidade

Pelo menos 100 soldados foram mortos e feridos no ataque contra uma base do Exército afegão no norte do país, anunciou hoje o ministério da Defesa afegão.

"Os rebeldes talibãs lançaram um ataque coordenado contra a base militar onde a maioria dos soldados estavam reunidos para rezar, provocando no total mais de 100 mortos e feridos entre as forças armadas", anunciou o ministério num comunicado.

Este é o primeiro balanço oficial de fonte afegã desde o fim do ataque na sexta-feira à noite, perpetrado por uma dezena de assaltantes fortemente armados e que durou pelo menos cinco horas.