Papa

Uma petição colocada em outubro na Internet procura chamar a atenção para o "embuste" de Fátima e a "ratificação da mentira" conferida pela visita do papa, mas, a 21 dias da celebração do centenário, os subscritores não chegavam ao milhar.

A tese de que os "acontecimentos na época foram urdidos, planeados e tramados - entre a dúvida inicial e a posterior complacência da Igreja Católica - numa era de grande obscurantismo cultural e com evidente aproveitamento dessa rústica ignorância", referida na petição, retoma argumentos reunidos em várias publicações críticas, algumas ainda durante o Estado Novo.

Entre os primeiros críticos de Fátima estão o teólogo jesuíta belga Edouard Dhanis (1944), que não esconde as "dúvidas" suscitadas pelas Memórias de Lúcia, e o escritor e jornalista republicano Tomás da Fonseca, que em 1958 reúne no livro "Na Cova dos Leões" um conjunto de cartas publicadas no jornal República sobre a situação política e as relações entre o regime e a igreja.