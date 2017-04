Actualidade

O Centro para o Desenvolvimento Rápido e Sustentável do Produto (CDRSP), do Instituto Politécnico de Leiria, é um dos parceiros de um consórcio da União Europeia, num projeto sobre regeneração da cartilagem.

Integrado no projeto HydroZONES, um dos maiores projetos europeus na área da engenharia de tecidos, o CDRSP contribuiu, através de impressoras, para o desenvolvimento de substitutos inteligentes de cartilagem, que imitam a complexidade do tecido natural com base na compreensão da distribuição zonal da cartilagem natural.

Um dos investigadores, Pedro Morouço, explicou à agência Lusa que, por vezes, as cartilagens têm determinado defeito. Como têm diferentes espessuras e especificidades de pessoa para pessoa, "tenta-se compreender a cartilagem daquela pessoa para conseguir mimetizá-la na impressora".