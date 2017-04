Actualidade

O Sporting repudiou hoje os "trágicos acontecimentos" que provocaram a morte de um adepto 'leonino', na sequência de um atropelamento e fuga junto ao Estádio da Luz, horas antes do dérbi da I Liga de futebol com o Benfica.

"O Sporting manifesta o mais profundo lamento e repúdio pelos trágicos acontecimentos da última madrugada e que resultaram na morte de um adepto do nosso clube. O Sporting aguarda com expectativa as diligências em curso que estão a ser desenvolvidas pelas autoridades no sentido de apuramento de responsabilidades pelo que aconteceu", lê-se no comunicado do clube 'verde e branco'.

Um homem de 41 anos, de nacionalidade italiana, morreu esta noite na sequência de um atropelamento e fuga junto ao Estádio da Luz, em Lisboa, segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), que foi chamada ao local depois de alertada para a existência de confrontos.