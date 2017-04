Actualidade

O Benfica lamentou hoje "de forma veemente" a morte de um homem, de nacionalidade italiana e de 41 anos, junto ao Estádio da Luz, em Lisboa, horas antes do dérbi da I Liga de futebol com o Sporting.

"O Benfica lamenta de forma veemente e manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento ocorrido esta madrugada em incidentes junto do Estádio da Luz e, como uma das entidades com meios audiovisuais de segurança naquela área, informa que desde a primeira hora tem estado em estreita colaboração com as forças de segurança, no sentido de fornecer os necessários elementos para se apurar as circunstâncias em que este triste e lamentável acontecimento ocorreu", lê-se no comunicado do clube 'encarnado'.

Um homem de 41 anos, de nacionalidade italiana, morreu esta noite na sequência de um atropelamento e fuga junto ao Estádio da Luz, em Lisboa, segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), que foi chamada ao local depois de alertada para a existência de confrontos.