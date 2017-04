Actualidade

"As letras da música" constituem o tema da edição deste ano dos Dias da Música, a decorrer no próximo fim de semana no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, pondo em primeiro plano a importância da palavra e dos seus escritores.

Beethoven, Goethe e Schiller, João Domingos Bomtempo e Camões, Voltaire e Leonard Bernstein, Shakespeare e Henry Purcell, ou Franz Schubert, Müller e Hans Zender são conjugações que vão acontecer ao longo dos três dias do fesival, que também conta com canções de Chico Buarque, Sérgio Godinho, José Afonso e Márcia e letras de Lorca ou Sophia de Mello Breyner Andresen.

O festival abre na sexta-feira com a Orquestra Sinfónica Metropolitana e o Coro da Fundação Princesa das Astúrias, que interpretam "Ivan, o Terrível", de Prokofiev, a saga do primeiro czar, em versão de oratória, com arranjos de Abram Stasevich. No fecho, há a ópera "Candide ou o otimismo", de Bernstein, sobre Voltaire, pela Sinfónica Portuguesa, com o Coro do Teatro Nacional de S. Carlos e o maestro João Paulo Santos.