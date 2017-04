Actualidade

O presidente do Sporting lamentou hoje a morte de um adepto 'leonino', de nacionalidade italiana e de 41 anos, junto ao Estádio da Luz, em Lisboa, horas antes do dérbi da I Liga de futebol com o Benfica.

"É com imensa tristeza que me sinto hoje. O dia que devia ser de festa e de mais um grande espetáculo de futebol, fica marcado pela morte de um adepto do Sporting. Quero, em primeiro lugar, apresentar as minhas sentidas condolências à família e amigos de Marco Sicini", escreveu Bruno de Carvalho, na sua página oficial no Facebook.

Um homem de 41 anos, de nacionalidade italiana, morreu esta noite na sequência de um atropelamento e fuga junto ao Estádio da Luz, em Lisboa, segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), que foi chamada ao local depois de alertada para a existência de confrontos.