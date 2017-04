Actualidade

A PSP não fará qualquer alteração à estrutura de segurança planeada para o jogo de hoje entre Sporting e Benfica na sequência da morte de um homem italiano junto ao Estádio da Luz, adiantou a força de segurança.

De acordo com o subcomissário Hugo Abreu, da Polícia de Segurança Pública (PSP), "não existirá qualquer alteração em relação ao policiamento" do jogo desta noite em Lisboa, no Estádio de Alvalade, onde Sporting Clube de Portugal e Sport Lisboa e Benfica se defrontam num jogo que pode ser decisivo para o título de campeão nacional.

Segundo o subcomissário, o "rácio de polícias" definido para acompanhar os adeptos e o encontro mantém-se o mesmo e não há qualquer alteração à estrutura de segurança planeada, depois de um homem de 41 anos, de nacionalidade italiana, e que o Sporting já identificou como um adepto do clube, ter morrido esta madrugada junto ao Estádio da Luz, alegadamente na sequência de confrontos entre adeptos os dois clubes rivais que hoje se defrontam.