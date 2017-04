Actualidade

A guitarrista e compositora Luísa Amaro apresenta-se em trio, com Gonçalo Lopes, no clarinete baixo, e Paulo Sérgio dos Santos, ao piano, na segunda-feira, em Lisboa, num concerto que antecipa temas do novo álbum.

O recital, que assinala o aniversário do 25 de Abril, realiza-se às 21:00, na igreja do Paço da Rainha, onde funciona a Academia Militar, segundo comunicado da organização, enviado à agência Lusa.

Luísa Amaro, que foi a última acompanhadora de Carlos Paredes, irá apresentar um alinhamento que inclui composições de sua autoria, de Paredes e de Manuel Falla, assim como temas inéditos que incluirá no seu novo álbum.