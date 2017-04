Actualidade

Uma mulher de 79 anos morreu e um homem de 81 ficou gravemente ferido no despiste de um automóvel ocorrido hoje, no concelho de Ferreira do Alentejo, distrito de Beja, disseram fontes dos bombeiros e da GNR.

Fonte da GNR indicou à agência Lusa que o acidente ocorreu na Estrada Municipal 1026, perto de Figueira dos Cavaleiros, tendo o veículo ligeiro de passageiros caído num canal de rega e ficado parcialmente submerso.

O ferido, irmão da vítima mortal, residente em Vialonga, foi transportado para as urgências do hospital de Beja. O óbito da mulher, que residia em Grândola, foi declarado no local, tendo o corpo sido encaminhado para o serviço de Medicina Legal da unidade hospitalar de Beja, de acordo com as fontes dos bombeiros e da GNR.