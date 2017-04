Actualidade

O ministro Adjunto, Eduardo Cabrita, afirmou hoje que o Governo quer mais investimento dos Estados Unidos e deseja que os norte-americanos conheçam melhor Portugal, num discurso em que falou de "níveis históricos de confiança" entre os portugueses.

Eduardo Cabrita assumiu estas posições antes de um almoço da conferência anual promovida pela Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento (FLAD) e que terá ao fim da tarde a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Na sua intervenção, o membro do executivo não desenvolveu a questão mais delicada relacionada com o futuro da Base das Lajes, mas referiu-se ao crescimento do turismo e à existência de projetos de caráter científico para a ilha Terceira nos Açores.