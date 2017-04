Actualidade

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, criticou hoje a "resistência" em alterar as leis laborais e afirmou que problemas económicos e sociais necessitam de uma política fora de constrangimentos externos.

"Não se pode deixar de se constatar a existência de contradições e limitações decorrentes das opções políticas do governo do PS", referiu o dirigente, num almoço com militantes, notando haver uma "resistência quando se inviabiliza alterar o Código de Trabalho e a legislação laboral da Administração Pública, extinguindo normas impostas pelo anterior governo e lesivas dos direitos dos trabalhadores".

O líder comunista notou nomeadamente uma resistência à "não eliminação da caducidade na contratação coletiva", mas que "se aceita como uma boa solução, por exemplo, a renovação de PPP na saúde ou a opção de entrega do Novo Banco ao grande capital" e as regras da União Europeia.