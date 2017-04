Actualidade

Um memorial dedicado ao músico Zeca Afonso vai ser inaugurado no dia 25 de abril no Jardim das Francesinhas, junto à Assembleia da República, em Lisboa, numa cerimónia que vai contar com o presidente da Câmara Municipal, Fernando Medina.

O Memorial a José Afonso, a inaugurar às 12:00 de terça-feira, "nasce de uma proposta de Orçamento Participativo e foi desenvolvida em parceria com a Associação José Afonso - AJA", referiu hoje em comunicado a Câmara Municipal de Lisboa, informando que também vai estar presente na cerimónia a vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto.

"Este memorial reúne um conjunto de elementos biográficos patentes na sua construção e na sua localização: o jardim encontra-se junto ao poder político da Assembleia da República, do Ensino e da Juventude (aqui corporizado pelo ISEG) e da própria AJA, entidade que promove o conhecimento e a valorização da vida e obra do cantautor", destacou a autarquia.