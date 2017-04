Actualidade

O Infarmed, a Direção-Geral de Saúde (DGS) e o Instituto Ricardo Jorge (INSA) vão avançar com uma avaliação "firme e rigorosa" do diagnóstico e tratamento do défice de vitamina D, devido ao forte aumento do consumo destes medicamentos.

"Dados recolhidos pelo Infarmed mostram uma duplicação dos encargos entre 2015 e 2016, valor esse que quintuplica em dois anos, passando de 1,1 milhões de euros para 5,7 milhões [de euros], incluindo medicamentos com e sem comparticipação", revelou hoje em comunicado a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed).

Já o financiamento no Serviço Nacional de Saúde (SNS) aumentou de 779 mil euros para 2,1 milhões num ano, segundo a mesma entidade.