Actualidade

Um homem armado com uma faca foi detido hoje na Gare du Nord, em Paris, depois de ter provocado o pânico entre as pessoas que se encontravam no local, avançaram à agência de notícias francesa AFP fontes policiais.

"Um homem empunhando uma faca entrou na estação e foi sinalizado por uma patrulha policial que imediatamente procedeu à sua detenção", revelaram as fontes sobre este incidente, que não terá provocado vítimas e que ocorreu apenas dois dias depois do último atentado na capital francesa.

Outra fonte policial informou que muitos passageiros que se encontravam na Gare du Nord entraram em pânico perante o sucedido, abandonando as suas bagagens na estação de comboios e fugindo do local.