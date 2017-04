Actualidade

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, respondeu hoje ao pedido do presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, para que o dirigente 'encarnado' se demarcasse de claques ilegais, dizendo que este é "um convite com pressupostos acusatórios".

Numa carta endereçada a Bruno de Carvalho, a que a Lusa teve acesso, Luís Filipe Vieira explicou que hoje, "num momento que requer de todos o máximo cuidado e rigor e em que um lamentável acontecimento ocorre", o 'líder' do Sporting "promove um convite com pressupostos acusatórios que obviamente é a forma errada de se apelar ao bom senso, moderação e são convívio entre todos".

Numa missiva divulgada pelo jornal Record, o presidente 'leonino' convida Vieira para assistir ao dérbi de hoje, marcado para as 20:30 no Estádio Alvalade XXI, na Tribuna VIP, antes de lhe pedir para que "finalmente se demarque de forma pública e sem reservas de criminosos e de claques ilegais".