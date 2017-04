Actualidade

Milhares de pessoas manifestaram-se hoje em Budapeste para criticar, desta vez de modo irónico, as políticas autoritárias do primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban.

Classificada de "manifestação mais divertida da Hungria" pelos meios de comunicação social, o desfile, organizado pelo partido satírico do Cão com Duas Caudas (MKKP), juntou entre 2.000 a 3.000 pessoas, de acordo com as estimativas, no centro da capital da Hungria.

Transportando cartazes humorísticos, os manifestantes pediram "mais demagogia" e gritaram "abaixo a imprensa, abaixo a educação", tendo exigido a construção de uma ligação ferroviária direta com Moscovo e a Coreia do Norte.