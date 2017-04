Actualidade

O Sporting de Espinho venceu hoje o primeiro encontro da final do campeonato português de voleibol, ao baterem em casa o Benfica, por 3-2.

Os espinhenses entraram melhor e venceram o primeiro 'set', por 25-17, mas os 'encarnados' deram a volta com triunfos por 25-15 e 27-29. O Sporting de Espinho empatou o encontro com um parcial de 25-17 e garantiu o triunfo com o triunfo na 'negra' por 19-17.

Os dois próximos encontros da final, que se disputa à melhor de cinco encontros, jogam-se no pavilhão do Estádio da Luz, a 29 e 30 de abril.