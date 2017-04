Actualidade

Os países membros do Fundo Monetário Internacional (FMI) comprometeram-se hoje a trabalhar para acabar com as desigualdades do comércio mundial, mas retiraram a promessa de lutar contra o protecionismo económico, que constava nas declarações das reuniões anteriores.

No comunicado final que encerra a reunião de primavera do FMI e do Banco Mundial - ocorrida em Washington (Estados Unidos da América) - não aparece o compromisso de lutar contra o protecionismo, ao contrário do que era habitual nas anteriores declarações, tal como aconteceu no encontro de outubro do ano passado.

"Tratámos de fazer um balanço construtivo e o significado da palavra protecionismo é muito ambíguo, pelo que foi eliminada do comunicado", explicou aos jornalistas o presidente do Comité Financeiro e Monetário do FMI, Agustín Carstens.