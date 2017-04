Actualidade

O Benfica vai apresentar-se hoje diante do Sporting sem Jonas, enquanto os 'leões' vão entrar de início com Paulo Oliveira e Jefferson no dérbi da 30.º jornada da I Liga de futebol.

O internacional brasileiro não recuperou dos problemas físicos que o afetaram durante a semana e nem sequer se senta no banco de suplentes da equipa orientada por Rui Vitória.

Para o jogo de Alvalade, o técnico 'encarnado' aposta na titularidade Cervi, sendo que Rafa será presumivelmente o jogador que ficará no apoio ao grego Mitroglou.