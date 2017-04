Actualidade

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) decretou hoje um minuto de silêncio, a respeitar antes do início do dérbi entre Sporting e Benfica, em memória do adepto morto esta madrugada junto ao estádio da Luz.

"O minuto de silêncio vai cumprir-se antes do início do jogo da jornada 30 da Liga NOS, hoje, entre Sporting e Benfica, no Estádio José Alvalade, motivado pela morte de um adepto de nacionalidade italiana na passada madrugada, em Lisboa", pode ler-se no comunicado publicado no site da LPFP.

Um homem de 41 anos, de nacionalidade italiana, morreu esta noite na sequência de um atropelamento e fuga junto ao Estádio da Luz, segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), que foi chamada ao local depois de alertada para a existência de confrontos.