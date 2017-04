Venezuela

As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) expressaram hoje o seu apoio à revolução bolivariana e ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, quando se agudiza a crise política e social do país vizinho com fortes protestos contra o regime.

"As FARC não podem continuar em silêncio para ganhar simpatias. Apoiamos a revolução bolivariana", disse o grupo colombiano na sua conta na rede social Twitter.

Numa mensagem publicada na sua página da Internet, o líder máximo das FARC, Rodrigo Londoño, conhecido como 'Timochenko', confirmou o apoio a Maduro e à revolução bolivariana, ao mesmo tempo que denunciou um "ataque criminoso" contra o chavismo e pediu ao povo colombiano que "não se deixe enganar".